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Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой

Фото: vk.com/id52722576
Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой
Другие / Биатлон

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова стали мужем и женой. Свадьба состоялась в Тернопольской области (запад Украины).

Фото доступно в «твиттере» «Биатлона Украины».

Ранее государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев рассказал, что Кручова завершила карьеру и собирается сосредоточиться на личной жизни. Сама спортсменка информацию о завершении выступлений опровергла. Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым.

Александр Логинов женится на украинской биатлонистке
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