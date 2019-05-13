Александр Логинов женился на украинской биатлонистке Марии Кручовой

Трёхкратный призёр чемпионатов мира, четырёхкратный чемпион Европы, российский биатлонист Александр Логинов и украинская биатлонистка Мария Кручова стали мужем и женой. Свадьба состоялась в Тернопольской области (запад Украины).

Фото доступно в «твиттере» «Биатлона Украины».

Ранее государственный тренер сборной Украины Евгений Колупаев рассказал, что Кручова завершила карьеру и собирается сосредоточиться на личной жизни. Сама спортсменка информацию о завершении выступлений опровергла. Лучшим результатом 24-летней биатлонистки стала победа в спринте на этапе юниорского Кубка мира в 2015 году, а также третье место в паре с Виталием Трушем в одиночной смешанной эстафете Кубка IBU нынешнего сезона.



В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона Логинов стал вторым.