Олимпийский чемпион борец Рамонов пропустит чемпионат России

Анатолий Маргиев, личный тренер олимпийского чемпиона 2016 года по вольной борьбе Сослана Рамонова, сообщил, что его подопечный пропустит июльский чемпионат России из-за травмы, полученной на турнире в Санкт-Петербурге.

«У Сослана Рамонова травма ребра, полученная на тренировке, и он усугубил её в первой схватке турнира. Сейчас спортсмен будет лечиться и не сможет тренироваться месяц, а возможно, и больше. Всё зависит от того, как будет проходить процесс восстановления. Он не выступит на чемпионате России. Изначально мы планировали сделать первый серьёзный старт на Армейских военных играх, которые в октябре пройдут в Китае. По всей видимости, так всё и получится», — цитирует Маргиева «РИА Новости».

Тренер также оценил выступление в Санкт-Петербурге олимпийского чемпиона Джамала Отарсултанова.

«Джамал Отарсултанов очень хорошо отборолся на турнире в Санкт-Петербурге. Он все схватки выиграл за счёт своей хорошей техники. Конечно же, он будет принимать участие в чемпионате России. Джамал будет бороться в весовой категории до 65 килограммов, если, конечно, будет полностью здоров», — сказал Маргиев.