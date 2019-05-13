Ягудин: я не буду забирать детей у других тренеров

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин рассказал о школе фигурного катания, которую он открыл в Минске.

«Я не кичусь высокими фразами, мол, приходите к Алексею Ягудину и сразу станете олимпийским чемпионом. Так говорить глупо. Но спортивный результат и стремление вырастить хороших фигуристов, конечно, будут играть решающую роль в работе школы. После каждого периода обучения мы будем проводить тесты. Фигуристы будут сдавать определённые нормативы, чтобы родители понимали, прибавил ребёнок или нет. Можно учиться в школе без оценок и диктантов. Но как тогда понять, получил человек знания или нет?

Пока известно, что с нами будут олимпийская чемпионка Таня Тотьмянина, чемпионка Европы, призёр чемпионата мира Яна Хохлова. Также будет работать Александр Казаков, многократный чемпион Беларуси. И, как вы понимаете, мы привлекаем не только российских, но и белорусских тренеров, чтобы не было конфликтов и вражды. Быть может, я стану для кого-то примером, а кто-то для меня.

Хотим подключать к тренировочному процессу и Татьяну Анатольевну Тарасову. Конечно, она не будет сидеть сутками и смотреть за нашими фигуристами. Но на тестовых соревнованиях она всегда может дать совет. Когда ты постоянно работаешь с ребятами, у тебя замыливаются глаза, поэтому взгляд со стороны важен», — цитирует Ягудина «Спорт Бизнес Online».

Ягудин также оценил потенциал своих юных подопечных.

«Мы набрали ребят с трёх до девяти лет. Какой у них общий уровень? Скажу честно: невысокий. Есть люди, которые катаются по три-шесть лет и еле прыгают одинарные прыжки. Что будем с этим делать? Работать. Если результат не придёт, будем работать ещё больше. Хочу отметить – это очень важно – я ни в коем случае не собираюсь забирать детей, пусть и очень талантливых, у других тренеров. Мы будем работать с теми, кто есть у нас сейчас. Опять же, не буду кидаться громкими выражениями, что мы всё исправим и сделаем из всех олимпийских чемпионов. Кого-то поправим, кого-то – нет. Это долгоиграющий процесс. Понятно, что у тех, кто придёт в трёх-, четырёх- и пятилетнем возрасте, будет больше шансов на прогресс.

В моём понимании, главная задача тренера — чтобы спортсмен с каждым днём прибавлял. Но изначально максимализм должен присутствовать у самого фигуриста. Не должно быть такого, что человеку по барабану, а Лёша Ягудин хочет, чтобы он стал чемпионом Европы. У самого спортсмена, разумеется, тоже должно быть желание идти вперёд», — сказал Ягудин.

Ягудин: не успел пукнуть на улице – уже выложили и сказали: «Ягудин — какашка»