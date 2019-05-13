Олимпийскую чемпионку по конькам в Москве насмерть сбила машина

Клара Нестерова (Гусева), советская конькобежка, олимпийская чемпионка Скво-Вэлли (США) была насмерть сбита автомобилем на юго-западе Москвы. Трагическое событие произошло вечером, 12 мая, сообщает «Р-Спорт».

«Клара Гусева погибла в дорожно-транспортном происшествии, её сбила машина. К сожалению, врачи не смогли спасти её жизнь. О дате и месте прощания и похорон станет известно позднее», – заявил председатель комитета по работе с ветеранами Союза конькобежцев России Рамир Курамшин.

Олимпийское золото Нестерова завоевала на Играх в Скво-Вэлли—1960, где скоростное катание женщин на коньках было впервые включено в программу соревнований.

В том же 1960-м Гусева победила на дистанции 1000 метров на чемпионате мира в классическом многоборье среди женщин в Эстерсунде (Швеция). В 1964-м Клара выступала на Олимпийских играх в Инсбруке, но медалей завоевать не сумела, став четвёртой на дистанции 3000 м.