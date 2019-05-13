Медведева одним словом описала Загитову и Туктамышеву

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» дала ответы на ряд вопросов.

В частности, спортсменку спросили, где бы она предпочла жить, если не в России. Евгения сказала: «Всё равно в России. После завершения карьеры я буду жить дома, в России».



Медведева также описала одним словом Татьяну Тарасову, Алину Загитова и Елизавету Туктамышеву: «Тарасова — великая. Загитова — работяга. Я помню, как мы с ней работали перед Олимпиадой, она работала как не в себя. Туктамышева — весёлая. Вообще не парится по пустякам, я этому у неё учусь».

Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).