Медведева рассказала, как сильно Путин жмёт руку

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» ответила на вопрос о том, насколько сильно по 10-балльной шкале жмёт руку президент России Владимир Путин.

«Восемь. Наверное, потому что я девушка», — сказала Медведева.

Евгения также рассказала, что её раздражает в людях: «Меня многое раздражает. Порой вообще люди раздражают, их существование. Если серьёзно, то лень. А в себе раздражает открытость. Иногда я страдаю от этого».

Медведева также является бронзовым призёром чемпионата мира (2019), двукратной чемпионкой Европы (2016, 2017), серебряным призёром чемпионата Европы (2018), двукратной чемпионкой России (2016, 2017), двукратной победительницей финалов Гран-при (2015, 2016), серебряным призёром командного чемпионата мира (2017).