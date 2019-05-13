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Фигуристка Медведева ответила на вопросы о личной жизни

Фигуристка Медведева ответила на вопросы о личной жизни
Другие / Фигурное катание

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» дала ответы на ряд вопросов о личной жизни.

Вопрос: Почему вас шипперят с Юдзуру Ханю?
Евгения Медведева: Честно, не знаю. Это уже не мейнстрим, не модно, шипперить меня с ним. Но я настолько привыкла, что фанаты и вообще люди пытаются найти мне мужа, человека, с которым я буду встречаться, что я даже иногда прислушиваюсь к советам. А почему бы нет?

В: Написать парню, который нравится, первой или дождаться его действий?
Е.М.: Я пишу первой. Это ужасно, но я пишу первой. Я не боюсь идти на контакт и общение первой.

В: Когда последний раз ходили на свидание?
Е.М.: Два дня назад.

В: Кто должен платить на свидании?
Е.М.: Я всё время упираюсь, но считаю, что всё равно должен платить парень. Мне жутко стыдно, когда мне дарят дорогие подарки, когда за меня платят какой-то большой счёт в ресторане…

В: Лучшая идея для первого свидания?
Е.М.: Я люблю романтику, я очень сентиментальный человек. И, наверное, это такое сезонное предложение… Новогодняя Красная площадь – это лучшее, что может быть.

В: Как понять, что парень тебя любит?
Е.М.: Не знаю, реально не знаю. Мне, наверное, надо ещё пожить.

В: Писали когда-нибудь любовное стихотворение?
Е.М.: Я написала за всю жизнь всего три стихотворения, потому что стихи не очень люблю. Для меня что-то ненормальное, когда говоришь в рифму. Что-то искусственное, для меня это непонятно. Одно из моих стихотворений было именно на романтическую любовную тему. Не знаю, на сколько страниц, минут 10 его читать нужно.

«Будто передали свои половинки друг другу». Медведева нашла себе американца?
Он тоже переживший кризис фигурист. На Олимпиаде в Сочи у него была бронза.
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