Фигуристка Медведева ответила на вопросы о личной жизни

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» дала ответы на ряд вопросов о личной жизни.

Вопрос: Почему вас шипперят с Юдзуру Ханю?

Евгения Медведева: Честно, не знаю. Это уже не мейнстрим, не модно, шипперить меня с ним. Но я настолько привыкла, что фанаты и вообще люди пытаются найти мне мужа, человека, с которым я буду встречаться, что я даже иногда прислушиваюсь к советам. А почему бы нет?

В: Написать парню, который нравится, первой или дождаться его действий?

Е.М.: Я пишу первой. Это ужасно, но я пишу первой. Я не боюсь идти на контакт и общение первой.

В: Когда последний раз ходили на свидание?

Е.М.: Два дня назад.

В: Кто должен платить на свидании?

Е.М.: Я всё время упираюсь, но считаю, что всё равно должен платить парень. Мне жутко стыдно, когда мне дарят дорогие подарки, когда за меня платят какой-то большой счёт в ресторане…

В: Лучшая идея для первого свидания?

Е.М.: Я люблю романтику, я очень сентиментальный человек. И, наверное, это такое сезонное предложение… Новогодняя Красная площадь – это лучшее, что может быть.

В: Как понять, что парень тебя любит?

Е.М.: Не знаю, реально не знаю. Мне, наверное, надо ещё пожить.

В: Писали когда-нибудь любовное стихотворение?

Е.М.: Я написала за всю жизнь всего три стихотворения, потому что стихи не очень люблю. Для меня что-то ненормальное, когда говоришь в рифму. Что-то искусственное, для меня это непонятно. Одно из моих стихотворений было именно на романтическую любовную тему. Не знаю, на сколько страниц, минут 10 его читать нужно.