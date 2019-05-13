Медведева: в чём для меня источник силы? Вера в себя

Двукратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказала, что является для неё источником силы и какой должна быть женщина.

«Женщина должна быть завистливой немножко, должна быть хитрой – это женская натура, я считаю. Немножко стервозной. А бесит меня в женщинах — «Я не знаю… Я, наверное, не пойду…». Такая, как это называется… манерность.

В чём для меня источник силы? Вера. Вера во что-либо. В светлое будущее, в своих родных, близких, друзей. Вера в добро. Но на данный момент это вера в себя», — сказала Медведева.

В первом сезоне после ухода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру Медведева стала бронзовым призёром чемпионата мира.