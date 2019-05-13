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Медведева: в чём для меня источник силы? Вера в себя

Медведева: в чём для меня источник силы? Вера в себя
Другие / Фигурное катание

Двукратный призёр Олимпийских игр в Пхёнчхане, двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева в интервью YouTube-каналу «Макарена» рассказала, что является для неё источником силы и какой должна быть женщина.

«Женщина должна быть завистливой немножко, должна быть хитрой – это женская натура, я считаю. Немножко стервозной. А бесит меня в женщинах — «Я не знаю… Я, наверное, не пойду…». Такая, как это называется… манерность.

В чём для меня источник силы? Вера. Вера во что-либо. В светлое будущее, в своих родных, близких, друзей. Вера в добро. Но на данный момент это вера в себя», — сказала Медведева.

В первом сезоне после ухода от тренера Этери Тутберидзе к канадскому наставнику Брайану Орсеру Медведева стала бронзовым призёром чемпионата мира.

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