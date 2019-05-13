Глава РУСАДА призвал ОКР сменить руководство и тренерский штаб ВФЛА

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в открытом письме президенту Олимпийского комитета России (ОКР) Станиславу Позднякову призвал отстранить руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) от управления организацией ради скорейшего восстановления её прав в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) и полноценного участия сборной России в Олимпийских играх 2020 года в Токио.

Также Ганус предлагает отстранить должностных лиц в Центре спортивной подготовки сборных команд России (ЦСП), ответственных за организацию тренировочных и соревновательных мероприятий в лёгкой атлетике, и тренерский состав национальной сборной России по лёгкой атлетике.

Вместо всех этих чиновников к руководству российской лёгкой атлетикой должны прийти люди, чьи кандидатуры будут согласованны с Международной рабочей группой по восстановлению ВФЛА в IAAF. Подобную группу Ганус предлагает создать и возглавить Позднякову.

«Задача не только в восстановлении членства ВФЛА в IAAF, в сохранении и эффективном развитии самой большой спортивной федерации России, задача в обеспечении полноценного участия наших чистых легкоатлетов во всех международных стартах, их полноценного участия в Играх XXXII Олимпиады 2020 года. Вопрос не просто в выживании некогда самой крупной и представительной спортивной федерации России, вопрос в возрождении и восстановлении достойного представительства наших чистых легкоатлетов на всех международных соревнованиях мира, на всех уровнях управления Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

ВФЛА без сильных легкоатлетов международного уровня, без доверия в международной среде и права уверенного голоса в IAAF, как организация, бессмысленна. Основу спортивной федерации должны составлять прежде всего её выдающиеся чистые спортсмены и тренеры. ВФЛА нужны реальные перемены, всем давно пора выйти из мира иллюзий. Нам нужно прекратить обманывать не только всех вокруг, но и прежде всего самих себя», — говорится в письме, опубликованном на сайте РУСАДА.