Стали известны подробности гибели олимпийской чемпионки Гусевой в Москве

В воскресенье вечером, 12 мая, на юго-западе Москвы была насмерть сбита автомобилем советская конькобежка, олимпийская чемпионка Скво-Вэлли (США) Клара Нестерова (Гусева).

Как сообщает «Московский комсомолец», Гусева возвращалась из Рязани, где родилась и тренировалась в СК «Спартак». На родине она встречалась с земляками. По данным полиции, около 20:00 спортсменка шла по переходу возле дома 21 корпус 1 по проспекту Вернадского на красный сигнал светофора. Машина «Шкода Октавия» (за рулем сидел 26-летний Шахобуддин) сбила женщину, она получила тяжёлые травмы — ампутацию правой руки. В состоянии травматического шока её увезли в больницу, где спустя два часа пострадавшая скончалась. Водитель остался на месте, сам вызывал экстренные службы.

По мнению родственников, ДТП случилось из-за того, что на проспекте Вернадского соревновались два мотоциклиста и машина — когда для транспорта загорелся зелёный сигнал, все резко рванули с места. Байкеры объехали Гусеву, которая заканчивала переходить трассу, а вот автомобиль её сбил.