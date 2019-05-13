Фигуристка Самодурова исполнила песню Леди Гаги

Чемпионка Европы, российская фигуристка Софья Самодурова, опубликовала видео, на котором она исполняет песню американской певицы Леди Гаги «Shallow».

«Сегодня понедельник, а значит, рубрика “SofiaVision” продолжается. Lady Gaga — “Shallow”», — написала Самодурова на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно в «инстаграме» Софьи Самодуровой.

Ранее 16-летняя фигуристка исполнила песню российской группы «Руки вверх» «Крошка моя».

О своём певческом таланте Самодурова заявила 10 марта во время торжественного празднования 50-летнего юбилея тренерской деятельности Алексея Мишина и Тамары Москвиной. Тогда фигуристка спела первый куплет песни Céline Dion «All By Myself», а затем, отложив микрофон в сторону, откатала показательный номер.