Щербакова: мало выучить четверной прыжок — надо его делать на соревнованиях

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира, чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала об опыте исполнения четверных прыжков, который она извлекла из соревнований сезона.

«Самый главный вывод из этого сезона: мало выучить четверной прыжок на тренировках — надо его делать и на соревнованиях. Над этим мы больше всего работали, и надеюсь, что в следующем сезоне четверной будет намного стабильнее получаться в соревновательных прокатах. В конце сезона у меня получился четверной флип, но будем смотреть на сборе в Новогорске, как всё сложится, чтобы решить, какие четверные вставлять в программу. Четверной лутц — само собой, а дальше посмотрим…

Перед отпуском я успела раскатать новые коньки. Сейчас буду раскатывать ещё одни, потому что на сезон одной пары не хватает. По поводу моих программ: будем ставить их на сборе в Новогорске. Каждый раз тренеры стараются сделать что-то новое, чтобы мы предстали в новых образах. Думаю, что и программы нового сезона не станут исключением», — приводит слова Щербаковой пресс-служба ФФККР.