Шляхтин: считаю неуместным увязывать дело Лысенко и процесс восстановления ВФЛА

Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин считает, что оценку деятельности его организации по восстановлению международного статуса не стоит связывать с расследованием дела легкоатлета Данила Лысенко, в ходе которого были выявлены фальсифицированные документы с доказательствами.

Ранее генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус в письме президенту ОКР Станиславу Позднякову призвал отстранить руководство ВФЛА от управления организацией.

«Работа по восстановлению ВФЛА ведётся на протяжении 3,5 лет. Да, это немалый срок, но давайте опираться на статистику. Мы начали восстановление с 40 критериев дорожной карты, потом цифра критериев и требований выросла до 204, а на сегодняшний день невыполненными остаются только 2 критерия — выплата задолженности и завершение ситуации с пробами московской лаборатории. С пробами все знаете ситуацию, в решении финансового вопроса мы продвигаемся вперёд.

По делу Лысенко ведётся расследование, будет вынесено решение, виновные понесут наказание. Комментировать его не вижу смысла и считаю неуместным увязывать воедино эту ситуацию и процесс восстановления федерации», — приводит слова Шляхтина ТАСС.

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