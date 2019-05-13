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Чемпион ОИ по велоспорту Санчес дисквалифицирован на два года за допинг

Чемпион ОИ по велоспорту Санчес дисквалифицирован на два года за допинг
Другие / Велоспорт

Испанский велогонщик Самуэль Санчес получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).

«Санчес был временно отстранён от соревнований в августе 2017 года. Его дисквалификация истекает 16 июня 2019 года», — говорится в сообщении.

Напомним, в августе 2017 года Санчес был временно отстранён Международным союзом велосипедистов за нарушение антидопинговых правил после того, как в его пробе было обнаружено запрещённое вещество GHRP-2, которое является стимулятором гормона роста.

Самуэль Санчес является олимпийским чемпионом Игр 2008 года в Пекине в групповой гонке, а также двукратным призёром общего зачёта «Вуэльты».

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