Чемпион ОИ по велоспорту Санчес дисквалифицирован на два года за допинг

Испанский велогонщик Самуэль Санчес получил двухлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, информирует официальный сайт Международного союза велосипедистов (UCI).
«Санчес был временно отстранён от соревнований в августе 2017 года. Его дисквалификация истекает 16 июня 2019 года», — говорится в сообщении.
Напомним, в августе 2017 года Санчес был временно отстранён Международным союзом велосипедистов за нарушение антидопинговых правил после того, как в его пробе было обнаружено запрещённое вещество GHRP-2, которое является стимулятором гормона роста.
Самуэль Санчес является олимпийским чемпионом Игр 2008 года в Пекине в групповой гонке, а также двукратным призёром общего зачёта «Вуэльты».