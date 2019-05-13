Федерация лёгкой атлетики ЮАР обжалует решение CAS по делу Семени

Федерация лёгкой атлетики Южной Африки хочет обжаловать решение CAS по делу Кастер Семени, сообщает АР со ссылкой на Министерство спорта ЮАР.

Представители министерства заявили, что «дело в CAS было противоречивым», факты были проигнорированы, а IAAF, наоборот, была предоставлена «неограниченная свобода действий».

IAAF выиграла дело, и 8 мая вступили в силу правила, требующие от Семени и других спортсменок «с отличиями в половом развитии» снижать естественный для них уровень тестостерона, чтобы участвовать в соревнованиях. Семеня сразу же заявила, что не будет принимать лекарства и следовать правилам.

Апелляция должна быть подана в Федеральный суд Швейцарии в течение 30 дней после решения CAS, то есть до 31 мая. Также можно сделать запрос о приостановлении действия новых правил до рассмотрения апелляции, что позволит Семене выступить на чемпионате мира – 2019 в Дохе.

Швейцарский федеральный суд также может рассмотреть вопрос о нарушении прав человека в отношении Семени, так как CAS согласился с тем, что новые правила дискриминируют спортсменку.

Министерство спорта ЮАР заявило, что обратится в Генеральную Ассамблею ООН с просьбой наказать IAAF за нарушение международных договоров по правам человека.

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