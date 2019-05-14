ОКР создаёт рабочие группы по восстановлению ВФЛА и защите прав спортсменов

Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал о выполнении поручений президента России Владимира Путина: создании двух межведомственных рабочих групп — по восстановлению членства ВФЛА и по защите прав российских спортсменов на международной арене.
«Президент России Владимир Путин дал поручение ОКР принять исчерпывающие меры для восстановления членства Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF и обеспечить участие всех членов олимпийской команды России на Играх ХХХII летней Олимпиады 2020 года в Токио.
Олимпийский комитет России на протяжении последнего года ведет постоянную работу по защите прав российских спортсменов в рамках олимпийских соревнований. В частности, наша команда в полном составе и без каких-либо ограничений выступала на юношеских Олимпийских играх, без каких-либо ограничений Россия будет представлена на грядущих Европейских играх в Минске, Европейских юношеских олимпийских фестивалях.
Во исполнение поручений президента РФ ОКР приступил к созданию двух межведомственных рабочих групп — по восстановлению членства ВФЛА и защите прав наших спортсменов на международной арене. В эти группы будут обязательно включены представители Министерства спорта, а также общественных спортивных организаций.
Утвердить окончательный состав групп мы планируем в ближайшее время, чтобы работа по данным направлениям началась безотлагательно. В частности, думаю, что будет вынесен ряд рекомендаций, которые, с нашей точки зрения, помогут скорейшему восстановлению ВФЛА в международной федерации, несмотря на ряд существующих непростых вопросов», — приводит слова Позднякова пресс-служба ОКР.
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