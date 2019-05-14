Биатлонистка Миронова совершила прыжок с парашютом

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что совершила прыжок с парашютом.
«Как вы думаете, что чувствует человек, когда стоит на краю самолёта и под ним 2500 м воздушного пространства? Эмоции не передать словами!
Спасибо аэроклубу «Логиново» за профессионализм и возможность летать!» — написала Миронова на своей странице в «Инстаграме».
Фотографии доступны в «инстаграме» Светланы Мироновой.
В минувшем сезоне 25-летняя Миронова заняла 31-е место в общем зачёте Кубка мира, набрав 244 очка. Лучшим достижением биатлонистки было седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.
На сезон-2019/20 Светлана вошла в основной состав женской сборной России для прохождения централизованной подготовки. Первый сбор начнется 14 мая в Алтайском крае.
- 14 мая 2019
-
00:22
-
00:07
- 13 мая 2019
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:10
-
21:40
-
21:24
-
20:40
-
20:36
-
20:25
-
20:07
-
19:46
-
19:30
-
19:10
-
18:45
-
18:21
-
18:15
-
16:53
-
16:41
-
15:37
-
14:54
-
14:49
-
14:37
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:24
-
11:40
-
10:45
-
10:09
-
09:51
-
09:37
-
09:21
-
09:12