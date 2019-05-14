Биатлонистка Миронова совершила прыжок с парашютом

Российская биатлонистка Светлана Миронова рассказала, что совершила прыжок с парашютом.

«Как вы думаете, что чувствует человек, когда стоит на краю самолёта и под ним 2500 м воздушного пространства? Эмоции не передать словами!

Спасибо аэроклубу «Логиново» за профессионализм и возможность летать!» — написала Миронова на своей странице в «Инстаграме».

Фотографии доступны в «инстаграме» Светланы Мироновой.

В минувшем сезоне 25-летняя Миронова заняла 31-е место в общем зачёте Кубка мира, набрав 244 очка. Лучшим достижением биатлонистки было седьмое место в спринте на этапе Кубка мира в Антхольце.

На сезон-2019/20 Светлана вошла в основной состав женской сборной России для прохождения централизованной подготовки. Первый сбор начнется 14 мая в Алтайском крае.