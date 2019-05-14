Фигуристка Щербакова: всё не так сложно, как мы пытаемся себе придумать

Серебряный призёр юниорского чемпионата мира, чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала о пользе участия в шоу.

«После Спартакиады я участвовала в трёх шоу. Для меня это новый интересный опыт, потому что до этого я ездила в шоу только один раз, прошлым летом в Японию. Шоу – это немного другие ощущения, потому что надо выходить, катать программу, вроде бы чуть-чуть нервничаешь и в тоже время понимаешь, что это не старт, что нет судей, и это не будет оцениваться как выступление. Необычно. Мне понравилось!



Шоу Ильи Авербуха, в Краснодаре и Болонье — очень разные, разные по ощущениям. У Авербуха было наше первое шоу, и оно было больше похоже на соревнования, потому что только-только закончились старты, и мы ещё не отошли от этого, не переключились. Но было и чуть проще, потому что программы были накатаны. На шоу в Краснодаре царила атмосфера как на тренировках, потому что участвовали почти все ребята из нашей группы, тренеры стояли за бортиком. В этом плане было спокойнее выступать. А в Италии всё проходило совершенно по-другому.



К тому времени мы достаточно долго не катали программы, а на трибунах в Болонье было так много зрителей! Для меня это было непривычно, да ещё все так громко хлопали! Раньше на таких больших аренах я не выступала. На шоу в Японии был небольшой каток, вмещал, по-моему, две с половиной тысячи зрителей, а тут собралось 10 тысяч. И все места были заняты!



Участие в таких шоу очень помогает. Меньше волнуешься потом, спокойнее относишься к прокатам, понимаешь, что всё не так сложно, как мы пытаемся себе придумать. Думаю, шоу помогают больше обращать внимания не на прыжки, а на само катание, так как здесь важно кататься с настроением, чувствовать музыку, и на соревнованиях это потом тоже поможет.



На шоу часто ставят групповые номера – в начале и в конце. И мне очень нравится сам процесс, потому что ты не просто катаешь номер или делаешь какие-то элементы в конце, а переживаешь новые эмоции: когда фигуристы все вместе выходят на лёд, чувствуется праздничная атмосфера, после проката ты, довольный, проезжаешь мимо зрителей, они аплодируют, все радуются, и это очень приятно!» — цитирует Щербакову официальный сайт ФФККР.

На прошедшем первенстве России среди юниоров Анна продемонстрировала третий результат.