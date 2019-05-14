Президент IBU: будем развивать биатлон в Азии и Северной Америке

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин рассказал о планах развивать биатлон в Азии и Северной Америке.

«Мы являемся Международным союзом биатлонистом, поэтому нам нужно думать о том, как стать глобальным видом спорта. Сейчас мы ориентированы на Европу. Однако Олимпиада пройдёт в Китае, и нам нужно этим воспользоваться.

Мы с федерацией биатлона Китая обсуждаем возможность долгосрочного развития этого вида спорта в стране. Нам нужно развивать биатлон в Азии и Северной Америке. Нужно сделать шаг вперёд и разработать стратегию", — цитирует Далина Inside the Games.



Швед Далин был избран главой IBU на конгрессе организации, который прошёл в Порече (Хорватия) в сентябре 2018 года. Он получил 39 голосов в свою поддержку. Его конкурент — Байба Брока из Латвии — набрала 12 голосов.