Президент IBU: будем развивать биатлон в Азии и Северной Америке

Президент Международного союза биатлонистов Олле Далин рассказал о планах развивать биатлон в Азии и Северной Америке.
«Мы являемся Международным союзом биатлонистом, поэтому нам нужно думать о том, как стать глобальным видом спорта. Сейчас мы ориентированы на Европу. Однако Олимпиада пройдёт в Китае, и нам нужно этим воспользоваться.
Мы с федерацией биатлона Китая обсуждаем возможность долгосрочного развития этого вида спорта в стране. Нам нужно развивать биатлон в Азии и Северной Америке. Нужно сделать шаг вперёд и разработать стратегию", — цитирует Далина Inside the Games.
Швед Далин был избран главой IBU на конгрессе организации, который прошёл в Порече (Хорватия) в сентябре 2018 года. Он получил 39 голосов в свою поддержку. Его конкурент — Байба Брока из Латвии — набрала 12 голосов.
- 14 мая 2019
-
10:48
-
10:41
-
10:29
-
10:00
-
09:51
-
09:33
-
09:07
-
00:22
-
00:07
- 13 мая 2019
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:10
-
21:40
-
21:24
-
20:40
-
20:36
-
20:25
-
20:07
-
19:46
-
19:30
-
19:10
-
18:45
-
18:21
-
18:15
-
16:53
-
16:41
-
15:37
-
14:54
-
14:49
-
14:37
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:24