Драчёв: личные интересы Падин ставил выше командных

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, почему Андрей Падин не вошёл в тренерский штаб женской резервной команды.

«Когда в прошлом году новый состав руководства СБР приступил к работе, мы объясняли Андрею Викторовичу, что от него требуется командная работа, причём именно по той системе, которую разработал и предложил главный тренер Анатолий Хованцев. Но Падин очень часто действовал самостоятельно, причём даже в тех ситуациях, где такой необходимости не было.

Проблема не только в том, что он так делал, но и в том, что он не считал нужным информировать об этом главного тренера. Его самостоятельность шла в ущерб общей работе, личные интересы он ставил выше командных. Поэтому на общем собрании тренерского штаба было решено заменить Падина на Евгения Куваева. На данный момент Андрей Падин не вписался в состав команды", — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

Ранее биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление, что Андрей Падин больше не входит в тренерский штаб женской сборной России.