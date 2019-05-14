Драчёв: личные интересы Падин ставил выше командных

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал, почему Андрей Падин не вошёл в тренерский штаб женской резервной команды.
«Когда в прошлом году новый состав руководства СБР приступил к работе, мы объясняли Андрею Викторовичу, что от него требуется командная работа, причём именно по той системе, которую разработал и предложил главный тренер Анатолий Хованцев. Но Падин очень часто действовал самостоятельно, причём даже в тех ситуациях, где такой необходимости не было.
Проблема не только в том, что он так делал, но и в том, что он не считал нужным информировать об этом главного тренера. Его самостоятельность шла в ущерб общей работе, личные интересы он ставил выше командных. Поэтому на общем собрании тренерского штаба было решено заменить Падина на Евгения Куваева. На данный момент Андрей Падин не вписался в состав команды", — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».
Ранее биатлонистка Виктория Сливко выразила сожаление, что Андрей Падин больше не входит в тренерский штаб женской сборной России.
- 14 мая 2019
-
10:48
-
10:41
-
10:29
-
10:00
-
09:51
-
09:33
-
09:07
-
00:22
-
00:07
- 13 мая 2019
-
22:56
-
22:45
-
22:25
-
22:10
-
21:40
-
21:24
-
20:40
-
20:36
-
20:25
-
20:07
-
19:46
-
19:30
-
19:10
-
18:45
-
18:21
-
18:15
-
16:53
-
16:41
-
15:37
-
14:54
-
14:49
-
14:37
-
14:00
-
13:41
-
13:01
-
12:24