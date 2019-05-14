Глава СБР — о Васильевой: пусть предъявит претензии себе

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о ситуации с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которой грозит дисквалификация за пропуск трёх допинг-тестов.

«Она сейчас пытается убедить всех, что СБР ей никак не помогает в данном вопросе. Это не так. Я трижды встречался именно по её вопросу с президентом IBU Олле Далином, встречался и с представителями антидопинговой комиссии, рассматривающей это дело. СБР работает, просто не выкидывает информацию в большой эфир. То, что Корнев и Буртасов отстранены с апреля, а не с ноября, результат именно нашей работы. Мы сделали всё, чтобы спортсмены, на подготовку которых были потрачены огромные деньги, всё же отбегали сезон и принесли зачётные очки своим регионам.



У Маргариты информация о нашей работе по её вопросу отсутствует, и она ведёт себя соответствующим образом. В первый день, когда мы узнали о пропуске спортсменкой трёх тестов, работа и началась. Васильева же входила в основной состав сборной, на неё были большие надежды в эстафете на чемпионате мира. Мы консультировались с IBU на тему её участия в главном турнире сезона, но в итоге решили не рисковать – ни возможным аннулированием результатов, ни той реакцией, которую получили бы, участвуй она в чемпионате мира. На Кубке IBU Васильева в личных гонках могла стартовать. Задержка с объявлением окончательного решения по ней связана с тем, что ищутся разные возможности, как Маргарите избежать дисквалификации.

Все, кто пропускал три теста, были наказаны. Васильева, конечно, и сама дала такие объяснения, которые были расценены как неуважение к системе ADAMS. Ничего не мешало ей, вылетая из Красноярска, зайти в систему и поменять данные. Интернет сейчас есть у всех, на социальные сети спортсмены всегда время находят. К кому можно предъявить претензии, кроме как к самой себе? Это же обязанность самих спортсменов", — цитирует Драчёва «Спорт-экспресс».

Ранее появилась информация, что Международный союз биатлонистов вовремя не поставил в известность Маргариту о пропуске второго допинг-теста.