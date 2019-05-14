Падин — о своём исключении из сборной: больше всех постарался Норицын

Андрей Падин прокомментировал новость о своём уходе с поста тренера женской резервной команды России и также рассказал об отношении к тренировочной программе Анатолия Хованцева. В тренерский штаб команды на сезон-2019/20 вошли Сергей Коновалов и Евгений Куваев.

«Новостью про увольнение меня застали врасплох, поэтому сейчас нет никаких планов. А принимать поспешные решения не хотелось. Прошло какое-то время – теперь я спокоен и равнодушен: ничего страшного не случилось. Надо быть готовым – в России всё происходит довольно интересно.



Последний раз мы разговаривали с Хованцевым в марте, на заключительном этапе Кубка IBU – он позвонил насчёт Гербуловой, которая не планировала ехать на финал Кубка мира. На тренерском совете Хованцев не предложил разговор о планах, о недовольствах – хотя это было в его власти. Наверное, к тому моменту решение по мне уже было готово, но почему не сказать лично? Проблемы-то нет.



Для меня обозначились все главные проблемы женского резерва – в принципе я их и так знал. Но работа шла в том ключе, который предложил Хованцев. Он сам называет это спорным моментом, а я бы даже спорным моментом не назвал – так делать просто нельзя, эта программа носит сугубо интуитивный характер. Стратегически с ней сложно рассчитывать на высокие результаты.



Я ставлю программу Хованцева под сомнение. Первое – она откинула нас на 20 с лишним лет назад. Мы и так отставали, а теперь ещё ушли в прошлое. Второе – у Хованцева большая часть нагрузки сориентирована на первую зону интенсивности. Хотя есть исследования физиологов: длительный бег в медленном темпе продолжительностью 1-3 часа при ЧСС (частота сердечных сокращений) 130-150 ударов служит средством для восстановления после соревнований и напряжённых тренировок. На первой зоне нельзя поставить хорошую программу.



Третье – мало развивающей работы. Мы сделали всего две развивающие тренировки в июле, три в августе и две в сентябре – с этим нельзя показывать скорость на уровне лидеров. С точки зрения физиологии нужны минимум две развивающие работы в неделю – мы делали две в месяц.



На уровне слухов догадываюсь, почему был исключён из тренерского штаба: больше всех постарался Виталий Норицын. Я понимаю, если бы меня заменили на квалифицированного тренера из профессиональной среды; но меня заменили на лучшего друга Норицына – 30-летнего аналитика КНГ Куваева, который никогда не тренировал. Напрашивается связь, что постарался Норицын. Почему на его поводу пошёл Хованцев, это уже вопрос к нему. И это с учётом того, что мне поставили «удовлетворительно» на тренерском совете – то есть я с работой справился.



Но ладно, если от этого биатлон выиграет – шапку сниму. Если проиграет – пусть останется на их совести, не на моей точно», – цитирует Падина Sports.

Тренерский штаб женской сборной продолжит работу в прежнем составе – Виталий Норицын (главный тренер), Леонид Гурьев и Николай Загурский (помощники).