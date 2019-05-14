Падин — о конфликте с Бабиковым: шансы помириться — минимальные

Бывший тренер сборной России по биатлону Андрей Падин рассказал о непростых отношениях с чемпионом мира Антоном Бабиковым.
«Надо знать Бабикова. У него всегда есть сомнения в работе – он регулярно задаёт вопросы даже в подготовительный период. В принципе это нормально. После первого этапа в Эстерсунде мы обсудили программу на неделю: или чуть разгонимся, или всё-таки ещё подзагрузимся и придержим себя? Вместе пришли к мнению, что разгоняться рановато.
В Хохфильцене получилось плохо? На самом деле не получился только спринт – загруженность не позволила отработать. У Антона закипела душа, сомнения стали ярче. Постепенно он стал отказываться от программы – она уже была для него насильственной. В Оберхофе мы чётко проговорили отношения: прекращаем сотрудничество и расходимся по углам. С тех пор с моей стороны было минимум активности, с его – максимум негатива в СМИ в мой адрес. Бабиков из тех людей, для которых нет авторитетов: он на своей волне – сомневаюсь, что прислушивается к чьему-то мнению. От меня ещё были попытки наладить отношения, но свелись к нулю.
В этом году у Антона всё по-другому: сезон не сложился, но он спокоен и не критикует тренеров. Я сомневаюсь, что его удовлетворили результаты этого года. И это опять, как и в случае с Логиновым, можно увидеть по-разному. Возможно, виноват Падин: загнал так, что Бабиков до сих пор не бежит. А возможно, программа Хованцева не подошла настолько, что Антон не показал результатов даже олимпийского сезона.
Кризис в отношениях бывает даже с любимым человеком. Но здесь неприятно: когда-то со спортсменом добились определённых высот, а теперь это даже не кризис, а конфронтация. Поищите его старые интервью: он не то что восхищался мной, но высказывался в поддержку. Скажу больше: в 2016-м он стал чемпионом Европы, и весной его позвали в основу – тогда я сам предложил Антону перейти к Гроссу. Если зовут – надо идти, никаких обид. Но Антон отказался, остался у меня в резерве.
Есть ли шансы, что помиримся? Я больше навязываться не буду, так что от него зависит. Думаю, шансы минимальны. Спортсмены обидчивы и амбициозны – редко когда делают первый шаг», — цитирует Падина Sports.
Бабиков — трёхкратный чемпион Европы, победитель одной личной гонки в рамках Кубка мира.
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