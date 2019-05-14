На Тайгера Вудса подали в суд в связи с гибелью бармена его ресторана

Знаменитый американский гольфист Тайгер Вудс оказался в центре скандала в связи с гибелью бармена Николаса Иммесбергера, работавшего в его ресторане, сообщает TMZ.

10 декабря 2018 года Иммесбергер завершил свою смену, но остался в заведении, чтобы выпить. В итоге он сильно напился, но решил добраться домой на своём автомобиле. Николас попал в ДТП и погиб на месте. Ему было 24. Уровень алкоголя в его крови в три раза превышал допустимую норму.

Семья погибшего подала в суд на Вудса и его подругу Эрику Херман, которая является управляющим ресторана. Родственники бармена утверждают, что Вудс и Херман знали о проблемах Николаса с алкоголем и назвали Тайгера лично ответственным за то, что Иммесбергеру позволили выпить слишком много.