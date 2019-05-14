Цветков: в этом году буду активно крутить педали

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о ходе подготовки к сезону.
«Готовлюсь к первому сбору в Крыму. За прошлый сезон было всего две тренировки на велосипеде, в этом году буду активно крутить педали. Вообще, люблю велотренировки, но не шоссе», — написал Цветков.
Пост доступен в «инстаграме» Максима Цветкова.
27-летний Максим Цветков не вошёл в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2019/20. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал: «Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве молодёжь, там ограничение в возрасте 25 лет».
Цветков является чемпионом мира и Европы, двукратным чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет).
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