Цветков: в этом году буду активно крутить педали

Российский биатлонист Максим Цветков рассказал о ходе подготовки к сезону.

«Готовлюсь к первому сбору в Крыму. За прошлый сезон было всего две тренировки на велосипеде, в этом году буду активно крутить педали. Вообще, люблю велотренировки, но не шоссе», — написал Цветков.

Пост доступен в «инстаграме» Максима Цветкова.

27-летний Максим Цветков не вошёл в состав сборной России по биатлону на централизованную подготовку к сезону-2019/20. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв сказал: «Цветков не попадает по критериям в основной состав, а в резерве молодёжь, там ограничение в возрасте 25 лет».



Цветков является чемпионом мира и Европы, двукратным чемпион мира среди юниоров (до 21 года), трёхкратным чемпионом мира среди юношей (до 19 лет).