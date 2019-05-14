Российский скейтбордист отстранён на 4 года за уклонение от допинг-тестов
Федерация скейтбординга России на основании решения Российского антидопингового агентства дисквалифицировала Максима Круглова на 4 года за нарушение антидопинговых правил.
Спортсмен нарушил п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб).
Срок отстранения будет отсчитываться 7 февраля 2019 года, сообщает официальный сайт РУСАДА.
Круглов, в частности, становился победителем турниров Adrenalin Games (2011), DC Banks Grand Opening (2011), Simple Session (2013).
Скейтбординг был включёны в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В декабре 2017 года Федерация скейтбординга России была принята в члены Олимпийского комитета России.
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