Российский скейтбордист отстранён на 4 года за уклонение от допинг-тестов

Федерация скейтбординга России на основании решения Российского антидопингового агентства дисквалифицировала Максима Круглова на 4 года за нарушение антидопинговых правил.

Спортсмен нарушил п. 2.3 Общероссийских антидопинговых правил (уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб).

Срок отстранения будет отсчитываться 7 февраля 2019 года, сообщает официальный сайт РУСАДА.

Круглов, в частности, становился победителем турниров Adrenalin Games (2011), DC Banks Grand Opening (2011), Simple Session (2013).

Скейтбординг был включёны в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В декабре 2017 года Федерация скейтбординга России была принята в члены Олимпийского комитета России.

