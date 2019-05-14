Хореограф: Загитова гибкая, как кошечка

Хореограф Алексей Железняков, работающий в группе Этери Тутберидзе, рассказал о своей роли в команде и оценил сильные стороны своих учениц.
«Мои занятия со спортсменами проходят в основном в зале. Я развиваю у них координацию движений, пластику и силу тела, чтобы человек чувствовал музыку каждой клеточкой. Когда фигурист владеет разными стилями танца, это даёт широкий выбор тем для постановок. А Даниил Глейхенгауз — именно хореограф-постановщик, он создаёт номера на льду. Но последнее слово в хореографии всегда за Этери Георгиевной.
Женя Медведева прекрасно отрабатывала образы от начала и до конца, играла спектакли на льду. Из сегодняшних моих учеников каждый уникален по-своему. От Саши Трусовой идёт бешеная энергетика, Алина Загитова гибкая, как кошечка, Алёна Косторная — дама голубых кровей. Все разные: кому-то по внутреннему миру подходит лирика, кому-то страсть, кому-то нечто лёгкое, зажигательное. Грамотность Этери Георгиевны в том, что она видит, какое амплуа подходит человеку, и никогда не идёт против природы фигуриста. Отсюда баланс между спортом и эстетикой», – цитирует Железнякова сайт „Матч ТВ“.
Железняков — артист балета и профессиональный танцор. Он выступал в нескольких театрах Москвы.
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