Дворкович: шахматы могут войти в культурную программу Олимпиады-2024 в Париже

Включение шахмат в программу летней Олимпиады-2024 в Париже не будет рассматриваться на предстоящей сессии Международного олимпийского комитета (МОК), заявил глава Международной федерации шахмат (ФИДЕ) Аркадий Дворкович.



По его словам, шахматы могут стать одной из частей культурной программы парижских Игр, ведь в 2024 году ФИДЕ будет отмечать своё столетие.



Ранее Федерация шахмат Франции предложила включить вид спорта в программу летних Олимпийских игр 2024 года и подала соответствующую заявку в оргкомитет соревнований. Планировалось, что вопрос будет рассмотрен в июне на заседании МОК.



«Ничего подобного в июне мы обсуждать не будем. О перспективах включения шахмат в программу Олимпиады-2024 говорить преждевременно. Сейчас надо завязать тесное партнёрство с МОК, получить признание во всех национальных олимпийских комитетах, плюс мы должны участвовать полноценно во всех континентальных играх. Когда всё это будет выполнено, можно будет говорить о перспективах.



Да, мы в этом году подавали заявку Франции, чтобы в 2024 году включиться в программу, но это было скорее формальным шагом, чтобы зафиксировать свой интерес к присутствию шахмат в Париже, потому что в 2024 году будет 100-летие ФИДЕ. Скорее всего, шахматы будут частью культурной программы Олимпиады. Мы ещё решим», — приводит слова Дворковича ТАСС.