МФК «Спартак» уступил «Корпорации АСИ» и выбыл из борьбы за чемпионство

Московский «Спартак» в ответной игре четвертьфинала плей-офф Высшей лиги по мини-футболу уступил кемеровской команде «Корпорация АСИ» со счётом 3:5 и по итогам двух поединков прекратил борьбу за титул.
На 11-й минуте счёт открыл Николай Ускоев. Однако «Спартак» почти сразу смог отыграться благодаря мячу Максима Усова. На 17-й минуте Алексей Горелов вновь вывел «Корпорацию АСИ» вперёд — 2:1, а на 23-й Никита Анисимов удвоил преимущество хозяев. Во втором тайме «Спартак» смог равнять счёт, отличились Владимир Рагожников и Роман Адамов. Но на 44-й минуте Алексей Горелов реализовал пенальти, а ещё через две минуты кемеровчанин Константин Чащин забил пятый мяч, который по сумме двух матчей вывел его команду в следующую стадию плей-офф.
В первом матче москвичи одержали победу — 2:1. На предварительном этапе «Спартак» занял четвёртое место в Западной конференции, а «Корпорация АСИ» первенствовала на Востоке.
Мини-футбол. Чемпионат России. Высшая лига
Четвертьфинал. Второй матч
«Корпорация АСИ» (Кемерово) – «Спартак» (Москва) – 5:3 (3:1).
Голы: Ускоев, 11, Горелов, 17, 44, Анисимов, 23, Чащин, 46 — Усов, 16, Рагожников, 38, Адамов, 39.
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