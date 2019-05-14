РУСАДА: скейтбордист Круглов испугался, что легальный препарат примут за допинг

Российский скейтбордист Максим Круглов, дисквалифицированный на четыре года, лишился шанса выступить на Олимпийских играх 2020 года из-за незнания антидопинговых правил, заявила заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая.



«Заметьте, спортсмен дисквалифицирован на четыре года не за то, что в его допинг-пробе обнаружили запрещённые субстанции. Согласно его объяснениям, он незадолго до процедуры тестирования употребил одно вещество. А когда узнал, что будут тестировать, напугался, что следы этого вещества обнаружатся в моче, и отказался проходить контроль.



Его подвело незнание антидопинговых правил, в которых написано, что именно то вещество считается допингом только в том случае, если его употребление случилось в соревновательный период. Если бы Круглов явился тогда на допинг-тестирование, то никакого наказания он бы не понёс. Инспектор РУСАДА, пытавшийся провести тестирование, очень долго убеждал этого спортсмена не избегать сдачи теста и рассказывал о серьёзных последствиях после отказа, но все слова оказались напрасны», — приводит слова Пахноцкой ТАСС.



Круглов становился победителем турниров Adrenalin Games (2011), DC Banks Grand Opening (2011), Simple Session (2013).



Скейтбординг был включён в программу летних Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В декабре 2017 года Федерация скейтбординга России была принята в члены Олимпийского комитета России.

Российский скейтбордист отстранён на 4 года за уклонение от допинг-тестов