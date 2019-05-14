«Пермские медведи» и «СГАУ-Саратов» выиграли первые матчи серий за 5-8-е места

Сегодня, 14 мая, в чемпионате России по гандболу завершились первые матчи полуфинальных серий за 5-8-е места. «Пермские медведи» на своей площадке одержали победу над краснодарским «СКИФом» со счётом 27:20, а «СГАУ-Саратов» дома был сильнее астраханского «Динамо» — 29:27.
Следующие матчи в этих парах пройдут 19 мая в Краснодаре и Астрахани.
Ранее в четвертьфиналах плей-офф «Пермские медведи» проиграли московскому «Спартаку» — 0-2. С аналогичным счётом представители «СГАУ-Саратов» уступили «Чеховским медведям», а астраханское «Динамо» команде «Университет-Нева». Лишь «СКИФ» смог довести серию до третьего матча, проиграв «Динамо-Виктору» -1-2.
Гандбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Серия за 5-8-е места. Полуфинал. Первые матчи
«Пермские медведи» (Пермь) — «СКИФ» (Краснодар) — 27:20 (13:9).
Счёт в серии — 1-0.
«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо» (Астрахань) — 29:27 (17:15).
Счёт в серии — 1-0.
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