«Пермские медведи» и «СГАУ-Саратов» выиграли первые матчи серий за 5-8-е места

Сегодня, 14 мая, в чемпионате России по гандболу завершились первые матчи полуфинальных серий за 5-8-е места. «Пермские медведи» на своей площадке одержали победу над краснодарским «СКИФом» со счётом 27:20, а «СГАУ-Саратов» дома был сильнее астраханского «Динамо» — 29:27.



Следующие матчи в этих парах пройдут 19 мая в Краснодаре и Астрахани.



Ранее в четвертьфиналах плей-офф «Пермские медведи» проиграли московскому «Спартаку» — 0-2. С аналогичным счётом представители «СГАУ-Саратов» уступили «Чеховским медведям», а астраханское «Динамо» команде «Университет-Нева». Лишь «СКИФ» смог довести серию до третьего матча, проиграв «Динамо-Виктору» -1-2.



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Серия за 5-8-е места. Полуфинал. Первые матчи



«Пермские медведи» (Пермь) — «СКИФ» (Краснодар) — 27:20 (13:9).

Счёт в серии — 1-0.



«СГАУ-Саратов» (Саратов) — «Динамо» (Астрахань) — 29:27 (17:15).

Счёт в серии — 1-0.