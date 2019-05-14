Голландский гонщик разбил колено в кровь на «Джиро д'Италия»

На четвёртом этапе веломногодневки «Джиро д'Италия» голландец Том Дюмолен из команды Sunweb попал в завал, в котором из лидеров общего зачёта не оказалось только словенца Приможа Роглича (Jumbo-Visma).
В итоге Дюмолен отстал от победителя гонки, эквадорца Ричарда Карапаса, на 4 минуты 4 секунды. Том приехал к финишу с окровавленным коленом.
Напомним, российский гонщик Ильнур Закарин (Katusha-Alpecin) показал 18-й результат, Павел Сиваков (INEOS) финишировал на 22-м месте.
Велошоссе. «Джиро д'Италия». 4-й этап. Орбетелло — Фраскати, 235 км
1. Ричард Карапас (Эквадор, Movistar) – 5:58.17.
2. Калеб Эван (Австралия, Lotto Soudal) – то же время.
3. Диего Улисси (Италия, UAE-Team Emirates) – то же время…
18. Ильнур Закарин (Россия, Katusha-Alpecin) – то же время…
22. Павел Сиваков (Россия, INEOS) – +0,25.
Запись доступна в «твиттере» ESPN Bike.
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