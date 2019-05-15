Экс-фигуристка представит Данию на «Евровидении»

Участницей от Дании на ежегодном песенном конкурсе «Евровидение» станет бывшая фигуристка Леонора Йепсен, в Тель-Авиве она представит песню «Love Is Forever».

Йепсен была участницей чемпионата мира по фигурному катанию среди юниоров в 2016 году. В сезоне-2016 Леонора и её брат Лайнус стали золотыми призёрами национального первенства. До этого фигуристка дважды становилась чемпионом Дании среди юниоров в одиночном катании.



После травмы Йепсен не смогла вернуться в большой спорт, пропустила отбор на Олимпиаду в Пхёнчхане и сосредоточилась на певческой карьере. При этом она продолжает подрабатывать тренером по фигурному катанию и хореографом.

Фотографии доступны на странице Леоноры Йепсен в «Инстаграме».

На сцене экс-фигуристка выступает под именем Leonora. На «Евровидении” свою песню она представит 16 мая во втором полуфинале.