Сотникова назвала два условия жизни в радости

Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала очередную фотографию с отдыха в Турции. В подписи к ней она указала две вещи, которые необходимы для того, чтобы получать от жизни удовольствие.



«Чтобы жить и радоваться, нужны всего две вещи: во-первых, жить, а во вторых, радоваться!» — написала фигуристка.

Фото доступно на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».

Сотникова — четырёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы. Аделину называли «вундеркиндом» в фигурном катании в связи с тем, что уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.