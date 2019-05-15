Сотникова назвала два условия жизни в радости
Олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала очередную фотографию с отдыха в Турции. В подписи к ней она указала две вещи, которые необходимы для того, чтобы получать от жизни удовольствие.
«Чтобы жить и радоваться, нужны всего две вещи: во-первых, жить, а во вторых, радоваться!» — написала фигуристка.
Фото доступно на странице Аделины Сотниковой в «Инстаграме».
Сотникова — четырёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы. Аделину называли «вундеркиндом» в фигурном катании в связи с тем, что уже в 13 лет она исполняла два чрезвычайно сложных каскада в одной программе: тройной лутц — тройной риттбергер и тройной сальхов — тройной риттбергер.
Аделина Сотникова выложила кадры со своей откровенной фотосессии
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