Максимов рассказал, чем может помочь российским биатлонистам

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по биатлону Максим Максимов прокомментировал своё включение в состав тренерского штаба сборной России.

«Драчёв Владимир Петрович приглашал в сборную в прошлом году. Но на тот момент я уже подписал трудовой договор с ЯНАО, также был военнообязанным и не мог выезжать за границу. Из-за этих обстоятельств я не мог принять предложение. В этом году всё сложилось. На мой взгляд, для любого тренера работа в сборной России – это вызов, интересный этап в тренерской карьере. И я осознаю, что это большая ответственность.



Я не видел тренировочного плана, не участвовал в тренировочном процессе. Не могу сказать, какие были связки тренировок, какова была их направленность, распределение нагрузки по зонам, интенсивность. У каждого тренера свой взгляд на тренировочный процесс. Я тренировался под руководством Александра Голева, Александра Касперовича, Евгения Колокольникова, Андрея Падина, Владимира Аликина, Валерия Медведцева, Николая Лопухова, Валерия Польховского. И у всех были разные программы. Хороша программа или плоха, судят по результату. У Анатолия Николаевича Хованцева своя программа. Но если делать вывод по чемпионату мира, то три медали – это неплохой результат. Учитывая, что команда спортсменов обновилась.

С Анатолием Николаевичем я близко не знаком. Знакомство наше состоялось в сезоне-2010/11, он тогда тренировал женскую сборную команду России. Спортсменом под его началом я не был. Мы взрослые люди, понимаем, зачем мы здесь. Надеюсь на конструктивный диалог и на то, что мы будем в этом плане профессионалами. Важно чётко понимать, что мы все несём ответственность за наши результаты.



У нас мало действующих тренеров, которые сами, будучи спортсменами, выступали в составе сборной команды страны на международной арене и имеют звания змс, мсмк. У меня есть чем поделиться со спортсменам, полагаясь на свой личный профессиональный опыт. Есть тонкости и нюансы, наработки в техническом, тактическом и функциональном плане, которыми я пользовался в своё время и которые могут помочь спортсменам сейчас. Чтобы биатлонисты, которые сейчас в команде, не наступали на те грабли, на которые наступал я. С этой точки зрения такой тренер важен. Далеко не все великие тренеры были выдающимися спортсменами и наоборот. Но именно под руководством олимпийских чемпионов Владимира Аликина и Валерия Медведцева я завоевал свои медали чемпионатов мира", — цитирует Максимова «Р-Спорт».

Спортивную карьеру Максимов завершил в 2012 году.