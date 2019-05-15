Фуркад начал подготовку к сезону
Пятикратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад приступил к подготовке к сезону. Спортсмен провёл велотренировку на юго-востоке Франции.
«Возвращаюсь в строй», – написал Фуркад.
Пост доступен в «инстаграме» Мартена Фуркад.
На прошедшем чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Мартен не завоевал ни одной награды, а в общем зачёте Кубка мира стал 12-м. В конце марта он сообщил, что не будет завершать карьеру после столь неудачного сезона. Решение о будущем в биатлоне он намерен принять после чемпионата мира в Антхольце, который пройдёт в 2020 году.
30-летний Мартен Фуркад — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 11-кратный чемпион мира, семикратный обладатель Кубка мира.
М. Фуркад рассказал, когда примет решение о продолжении карьеры
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