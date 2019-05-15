Куклина: побежали на тренировочку, ноги уже все мокрые
Российская биатлонистка Лариса Куклина сообщила о начале предсезонного сбора в Белокурихе. В первый день тренировок пошёл снег.
«Ну вот мы и приехали в Белокуриху, всем привет. Вышли на пробежку, посмотреть окрестности. На улице, правда, прохладно очень, зато очень красиво.
Побежали на тренировочку, ноги уже все мокрые", — сказала Куклина в «инстаграм-сториз».
Фото: «Инстаграм» Ларисы Куклиной
В общем зачёте Кубка мира прошедшего сезона спортсменка стала 62-й. В сезоне-2018/19 Куклина выступила на пяти этапах Кубка мира. Её лучшим результатом в личных гонках стало 22-е место, которое она заняла в спринте в Хольменколлене (Норвегия). На чемпионате мира в Эстерсунде (Швеция) Лариса продемонстрировала 16-й результат в индивидуальной гонке.
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