Максимов: сборной России по биатлону не достаются хорошие лыжи и смазки

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по биатлону Максим Максимов, вошедший в тренерский штаб сборной России, рассказал, чего, по его мнению, команде не хватало в последнее время.

«Сложный вопрос. Был бы однозначный ответ, давно бы исправили положение. Успех в биатлоне имеет много составляющих. Это и правильно подобранная методика тренировки, и техническое обеспечение команды, и медицинский контроль. Это и стратегическое, и оперативное управление. У нас единицы российских производителей способны конкурировать с ведущими иностранными производителями. Мы всегда находились и находимся в зависимом положении от иностранных производителей инвентаря и спортивного оборудования. Нам не достаются хорошие лыжи и смазки, применяются двойные стандарты. Стреляем из немецкого оружия, иностранными патронами… Европейцы даже за большие деньги не продают нам такого же качества инвентарь, что предоставляют своим спортсменам.

За деньги всё не решить. Производители изготавливают альтернативные партии спортивного инвентаря и оборудования, предназначенные только для определенных узких групп. Скажем так, это экспериментальные разработки. Россия в этом проигрывает. У нас очень мало людей, которые занимаются этими проблемами. Мы отстаём в техническом прогрессе и очень сильно зависим от иностранной продукции. А за деньги, к сожалению, это не всегда можно купить.



Есть правда в том, что нужен ловкий менеджер. Но, думаю, лучше всё-таки как-то технический прогресс в России ускорить. На самом деле профессиональные функции современного тренера давно расширились от простой подготовки спортсменов к соревнованиям до исполнения многочисленных ролей руководителя, организатора, психолога и т.д. Для успешного их выполнения тренеру необходимо совершенствовать свои профессиональные навыки и личностные качества", — цитирует Максимова «Р-Спорт».

Спортивную карьеру Максимов завершил в 2012 году.