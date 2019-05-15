Балахничёв: никому не известно, как будут выполнять указание Путина по ВФЛА

Бывший президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики Валентин Балахничёв предположил, что на начавшемся в Монреале совете Международной ассоциации легкоатлетических федераций не будет принято решение о восстановлении ВФЛА в правах.

«По меньшей мере я не думаю, что там будет принято какое-то радикальное решение касательно ВФЛА. При этом Владимир Путин на последнем заседании президентского совета по спорту дал чёткие указания по восстановлению федерации в правах для выступления легкоатлетов на Олимпийских играх в Токио. А какие для этого предпримут действия, неизвестно никому.

Если не брать в расчёт майский совет IAAF, в текущем году состоятся ещё максимум два — в конце лета и в ноябре. Именно там может быть решена судьба ВФЛА. Так что у нас останутся ещё два шанса, чтобы успеть к декабрю. Но забегать вперёд пока очень сложно.

Мне сложно с уверенностью говорить о том, что может произойти. Насколько я знаю, IAAF установил для ВФЛА определённые финансовые требования. Федерация должна выплатить два миллиона долларов. Это расходы на проведение расследования в ВФЛА — исковая сумма", — цитирует Балахничёва «RT на русском».



По его словам, на судьбу на решение IAAF могут повлиять результаты перепроверки допинг-проб, изъятых из Московской лаборатории.



«Теперь возникает вопрос: что содержится в этих пробах? Думаю, пока процесс перепроверки не завершится, ВФЛА не восстановят в правах, хотя это не оговаривалось конкретно. Если обнаружатся положительные пробы, то, конечно, возникнут вопросы. Того же прыгуна Данила Лысенко наказали за пропуск допинг-пробы. Поэтому существует неопределённость», — сказал Балахничёв.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в 2015 году.