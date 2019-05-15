Максимов: нельзя сказать, что я приду и всё будет хорошо

Трёхкратный призёр чемпионатов мира по биатлону Максим Максимов, вошедший в тренерский штаб сборной России, назвал цель, которую поставил перед подопечными и собой на следующий сезон.



«Мы должны быть всё время в развитии. Спортсмен должен всё время прогрессировать. Пусть это будет 2-3%, но прогресс должен быть всегда. Я перед собой ставлю именно такую задачу. Но сказать, что я сейчас приду и всё будет хорошо, конечно, нельзя. Я хочу помочь спортсменам в повышении их потенциала и его успешной реализации в соревнованиях», — приводит слова Максимова «Р-Спорт».

Максимов также является чемпионом Европы 2008 года. В Кубке мира он дебютировал в сезоне-2000/01. Он завершил спортивную карьеру в 2012 году.

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