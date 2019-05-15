Со сборной России тренируется биатлонистка, не вошедшая в состав на сезон
Российская биатлонистка Анастасия Егорова, не вошедшая в состав сборной России на сезон-2019/20, тренируется с командой на сборе в Белокурихе. Спортсменка опубликовала соответствующее фото в своём «инстаграме».
Фото: «Инстаграм» Анастасии Егоровой
В списке основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки была указана Кристина Егорова, а Анастасия — нет.
Анастасия пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. По итогам чемпионата России — 2018 спортсменка попала в основной состав сборной, но пропустила осенний отбор на Кубок мира. На чемпионате России-2018 биатлонистка выиграла индивидуальную гонку. В конце декабря Анастасия тренировалась в Ижевске.
Первый этап Кубка мира следующего сезона пройдёт в Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.
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