Со сборной России тренируется биатлонистка, не вошедшая в состав на сезон

Российская биатлонистка Анастасия Егорова, не вошедшая в состав сборной России на сезон-2019/20, тренируется с командой на сборе в Белокурихе. Спортсменка опубликовала соответствующее фото в своём «инстаграме».

В списке основной и резервных команд для прохождения централизованной подготовки была указана Кристина Егорова, а Анастасия — нет.

Анастасия пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем. По итогам чемпионата России — 2018 спортсменка попала в основной состав сборной, но пропустила осенний отбор на Кубок мира. На чемпионате России-2018 биатлонистка выиграла индивидуальную гонку. В конце декабря Анастасия тренировалась в Ижевске.

Первый этап Кубка мира следующего сезона пройдёт в Эстерсунде с 30 ноября по 8 декабря.

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