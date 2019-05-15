Итальянский велогонщик Петакки подозревается в употреблении допинга

Международный союз велосипедистов (UCI) временно отстранил от выступлений итальянского велогонщика Алессандро Петакки. 45-летний спортсмен подозревается в нарушении антидопинговых правил, информируется на официальном сайте UCI.



Сообщается, что расследование в отношении Петракки начато после получения UCI соответствующей информации от правоохранительных органов Австрии.



Помимо Петакки от выступлений отстранены велогонщики Кристиян Корен (Словения) и Кристиян Джюрасек (Хорватия).



Петакки является одним из сильнейших спринтеров начала XXI века. В его активе 6 побед на этапах «Тур де Франс», 22 победа на этапах «Джиро д'Италия» и 20 выигранных этапов на «Вуэльте». Итальянец является победителем спринтерских зачётов «Джиро д'Италия» – 2004, «Вуэльты»-2005 и «Тур де Франс» – 2010. Интересно, что профессиональную карьеру Алессандро завершил ещё в 2015 году.