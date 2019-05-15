Глава ОКР Поздняков по решению Баха вошёл в состав комиссии МОК

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах в рамках реализации «Повестки-2020» внёс изменения в составы комиссий МОК. По решению главы МОК, президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков был включён в комиссию по Олимпийской программе (структура рассматривает включение или исключение тех или иных видов спорта из программы грядущих Игр).
Руководитель аппарата президента ОКР Родион Плитухин стал членом Комиссии «Спорт и активное общество», сообщает официальный сайт ОКР.
В комиссиях МОК также состоят: Елена Исинбаева (комиссия спортсменов и комиссия «Окружение спортсменов»); Алишер Усманов, Ольга Пономарь-Бекер (комиссия по Олимпийскому каналу); Анастасия Давыдова, Олег Матыцин (комиссия по Олимпийскому образованию); Владимир Лисин (комиссия по маркетингу); Павел Колобков (комиссия «Спорт и активное общество»); Шамиль Тарпищев (комиссия «Окружение спортсменов»);
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