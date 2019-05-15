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Велогонщица Шмелёва – победительница спринта на соревнованиях в Нур-Султане

Велогонщица Шмелёва – победительница спринта на соревнованиях в Нур-Султане
Другие / Велоспорт 0

Российская велогонщица, серебряный призер Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро 2016 года Дарья Шмелёва победила в индивидуальном спринте на международных соревнованиях Silk Way Series в Нур-Султане (Казахстан). Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета Казахстана.

Второй стала ещё одна россиянка, уроженка Тульской области Анастасия Войнова. Третье место заняла Симона Крупекайте из Литвы.

Также вторым в индивидуальном спринте стал российский велогонщик Никита Шуршин. Победителем стал Василиус Лендел из Литвы, третьим финишировал Джейсон Кенни из Великобритании.

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