Юрлова напомнила Губерниеву, что биатлон — это в первую очередь вид спорта

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт в интервью каналу LOOKYANOV в YouTube решила напомнить журналисту и комментатору Дмитрию Губерниеву о том, что биатлон — в первую очередь вид спорта и в нём важно уделять внимание не личным моментам, а гонкам.
«Не хочу обижать Диму Губерниева, он — молодец! Развил биатлон, дал такую популярность… Но сейчас популярность биатлона, связанная с его именем, она немножко работает в истеричном направлении. Не стоит столько внимания уделять каким-то мелочам, каким-то личным моментам.
Всё-таки биатлон — это вид спорта, и надо, наверное, уделять больше внимания гонке, результативности, отсечкам, информации», — сказала спортсменка.
Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира 2019 года в масс-старте. В общем зачёте Кубка мира она стала 14-й.
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