IAAF по ошибке перевела $ 134 тыс. в федерацию Нигерии и не может их вернуть

Федерация лёгкой атлетики Нигерии в течение двух недель должна вернуть Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) $ 134 тыс., которые были ошибочно перечислены ей в 2017 году. В противном случае ей грозит дисквалификация.
«17 мая 2017 года IAAF перевела $ 150 тыс., из которых $ 134 тыс. были зачислены ошибочно. Эта сумма должна была составлять ежегодный грант для федераций, входящих в состав IAAF.
28 июня 2018 года нам сообщили, что Министерство спорта Нигерии готово вернуть 50% этой суммы, и, несмотря на несколько телефонных разговоров, она всё ещё не была выплачена.
Когда мы были в Асабе в августе 2018 года во время чемпионата африканских старших классов, мы встретились с министром спорта и постоянным секретарём. Мы обсуждали вопрос о возврате средств в IAAF, но до сегодняшнего дня ничего не услышали», — приводит слова старшего руководителя IAAF по управлению Джи Исрама Inside the Games.
Дисквалификация Нигерийской федерации лёгкой атлетики может распространиться на Африканские года в Марокко, чемпионат мира в Дохе (Катар) и Олимпийские игры 2020 года в Токио (Япония).
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