Юрлова: победы без допинга? Сложно на своём здоровье выигрывать 5–6 лет подряд

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что считает практически невозможными постоянные победы без допинга. Об этом, а также про забывчивость спортсменов относительно системы ADAMS она рассказала в интервью каналу LOOKYANOV в YouTube.



«Я думаю, что в течение нескольких лет это возможно. В течение 5–10 лет это возможно — пиково подготовить организм без как-либо запрещённых препаратов под Олимпиаду, под какой-то чемпионат мира. Но так, чтобы спортсмен бегал 5–6 лет и всегда занимал первые места, я думаю, на своём здоровье это сложно сделать.



ADAMS — не такая сложная система, и она довольно-таки подвижна. Заполнять её можно на три месяца вперёд. У нас обязательные ежеквартальные заполнения. Единственное, если ты планируешь изменения в своих передвижениях и местонахождении, нужно внести их заранее, за пару дней.



Момент, на котором подлавливают и дисквалифицируют спортсменов, — это забывание про эту систему, когда возникают незапланированные поездки. Ты знаешь о каком-то мероприятии, но забываешь про систему ADAMS», — сказала спортсменка.



Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира 2019 года в масс-старте. В общем зачёте Кубка мира она стала 14-й.