Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Другие / Новости /

Юрлова: победы без допинга? Сложно на своём здоровье выигрывать 5–6 лет подряд

Юрлова: победы без допинга? Сложно на своём здоровье выигрывать 5–6 лет подряд
Другие / Биатлон 0

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт отметила, что считает практически невозможными постоянные победы без допинга. Об этом, а также про забывчивость спортсменов относительно системы ADAMS она рассказала в интервью каналу LOOKYANOV в YouTube.

«Я думаю, что в течение нескольких лет это возможно. В течение 5–10 лет это возможно — пиково подготовить организм без как-либо запрещённых препаратов под Олимпиаду, под какой-то чемпионат мира. Но так, чтобы спортсмен бегал 5–6 лет и всегда занимал первые места, я думаю, на своём здоровье это сложно сделать.

ADAMS — не такая сложная система, и она довольно-таки подвижна. Заполнять её можно на три месяца вперёд. У нас обязательные ежеквартальные заполнения. Единственное, если ты планируешь изменения в своих передвижениях и местонахождении, нужно внести их заранее, за пару дней.

Момент, на котором подлавливают и дисквалифицируют спортсменов, — это забывание про эту систему, когда возникают незапланированные поездки. Ты знаешь о каком-то мероприятии, но забываешь про систему ADAMS», — сказала спортсменка.

Юрлова-Перхт завоевала серебро чемпионата мира 2019 года в масс-старте. В общем зачёте Кубка мира она стала 14-й.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент