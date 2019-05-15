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Московское «Динамо» уступило «Ференцварошу» в матче ЛЧ по водному поло

Московское «Динамо» уступило «Ференцварошу» в матче ЛЧ по водному поло
Другие / Водные виды спорта 0

Ватерполисты московского «Динамо» в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов дома уступили венгерскому «Ференцварошу» со счётом 11:13.

В составе бело-голубых трижды отличились Дмитрий Холод и Николай Лазарев, два гола на счету Ивана Нагаева, по одному мячу в ворота соперников отправили Душко Пиетлович, Игорь Бычков и Гаврил Суботич.

По итогам группового этапа «Динамо» заняло пятую строчку с 18-ю очками и покинуло Лигу чемпионов. Ватерполисты «Ференцвароша» стали четвёртыми, у них 25 очков, и они продолжат борьбу в следующей стадии. Победу в группе одержал итальянский клуб «Про Рекко», который выиграл все 14 матчей.

Водное поло. Лига чемпионов. Мужчины
Групповой этап. 14-й тур

«Динамо» (Москва) — «Ференцварош» (Венгрия) — 11:13.

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