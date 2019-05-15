Федерация кёрлинга России сохранит принцип отбора сборных на крупные турниры

Президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв сообщил, что в новом сезоне принцип формирования национальных сборных останется прежним, и рассказал о некоторых изменения в составах команд.
«Мы намерены сохранить принцип отборов в состав сборных России на крупные турниры. У женщин в отборах будут участвовать два состава национальной команды со скипами Алиной Ковалёвой и Анной Сидоровой, они будут играть друг против друга. В дабл-миксте в отборочных турнирах будут участвовать три основных состава, как и юниоры.
Вчера я разговаривал по телефону с Фоминой и Сидоровой, обе подтвердили, что готовы остаться. Сидорова сохранила свой статус благодаря бронзе Кубка мира, но ей предстоит сложный период формирования команды. Она, скип, остаётся, а спортсменов стало в два раза меньше — Фомина продолжит выступление в дабл-миксте с Алексеем Стукальским, а Александра Раева завершила карьеру. Кира Езех пока ещё не приняла решения.
В команде Алины Ковалёвой тоже есть изменения, Ульяна Васильева не будет продолжать играть в этой команде.
В мужской сборной мы также хотели бы сохранить проведение отбора, но изменился принцип формирования команды. Теперь в расширенный состав сборной будут входить 8 игроков. Либо перед чемпионатом Европы тренеры без отбора определят оптимальный состав, либо будет проведён отборочный турнир, возможно, с призёрами чемпионата России. Решение по этому вопросу будет принято осенью», — приводит слова Свищёва сайт Федерации кёрлинга России.
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