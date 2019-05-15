Поздняков: позицию будущего президента ВАДА нельзя назвать агрессивной к России

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будущий президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька имеет конструктивную позицию по отношению к России.



«Позицию будущего президента WADA нельзя назвать агрессивной к нашей стране, она достаточно конструктивная. Встречался с ним несколько раз, проводя различные мероприятия в Польше. Уверен, что найдём с ним общий язык», — приводит слова главы ОКР ТАСС.



Ранее представители органов государственной власти, входящие в состав учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выдвинули министра спорта Польши Витольда Баньку в качестве единственного кандидата на пост нового президента организации.

Министр спорта Польши Банька сменит Крэйга Риди на посту президента ВАДА