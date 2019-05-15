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Поздняков: позицию будущего президента ВАДА нельзя назвать агрессивной к России

Поздняков: позицию будущего президента ВАДА нельзя назвать агрессивной к России
Другие / Прочие виды спорта 0

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что будущий президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька имеет конструктивную позицию по отношению к России.

«Позицию будущего президента WADA нельзя назвать агрессивной к нашей стране, она достаточно конструктивная. Встречался с ним несколько раз, проводя различные мероприятия в Польше. Уверен, что найдём с ним общий язык», — приводит слова главы ОКР ТАСС.

Ранее представители органов государственной власти, входящие в состав учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), выдвинули министра спорта Польши Витольда Баньку в качестве единственного кандидата на пост нового президента организации.

Министр спорта Польши Банька сменит Крэйга Риди на посту президента ВАДА
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